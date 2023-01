Ladrão capota carro roubado e é preso no Anel Rodoviário de BH

A ocorrência aconteceu na noite desta quarta-feira (25) (foto: Foto: Polícia Militar Rodoviária/Divulgação) Um jovem, de 19 anos, foi preso na noite dessa quarta-feira (25), após roubar um carro no Bairro Dom Cabral, na Região Noroeste de Belo Horizonte. Ele foi perseguido pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e foi detido após capotar várias vezes o veículo no Anel Rodoviário, na altura do Bairro São Francisco, na Região da Pampulha em BH.





De acordo com os militares, a vítima do assalto, um homem de 46 anos, foi abordado pelo suspeito na rua Madre Mazzarelo. O jovem chegou com uma arma, que posteriormente foi constatado pelos agente se tratar de uma arma falsa. Ele anunciou o assalto e o homem rapidamente deixou o veículo.









O jovem conduzia o veículo em alta velocidade e mudando de pista de maneira brusca e arriscada. Aproximadamente dois quilômetros depois da abordagem, após tentar fazer uma ultrapassagem, o assaltante perdeu o controle do veículo e capotou várias vezes.





Ainda segundo o relato policial, o jovem tentou fugir correndo, mas estava ferido e acabou preso. Ele foi socorrido e encaminhado para a UPA Norte, onde recebeu medicamentos, porém se recusou a passar por exames.