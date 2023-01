Casal gay é morto durante assalto na zona rural de Governador Valadares

Caso é investigado pela Polícia Civil (foto: Divulgação/Polícia Civil)





Um homem de 45 anos e o namorado de 19 anos foram mortos durante um assalto na manhã desta terça-feira (17), em Governador Valadares, na região do Vale do Rio Doce.

De acordo com a Polícia Militar, o casal foi abordado por dois suspeitos em uma estrada na região rural. Uma testemunha, um jovem de 20 anos, relatou para a polícia que estava com o casal e percebeu quando a dupla começou a atirar contra ele os outros dois homens.





O jovem teve apenas o braço ferido, mas as demais vítimas morreram no local.





De acordo com a polícia, o relógio do rapaz de 19 anos e o celular do homem de 45 anos foram levados pelos criminosos. Como não se sabe a motivação para o crime e como houve roubo, o boletim de ocorrência foi feito como duplo latrocínio.





A perícia da Polícia Civil constatou que as vítimas levaram tiros e facadas. O carro e outros pertences que estavam no local foram apreendidos. As buscas pelos suspeitos continuam. A Polícia Civil investiga o caso.