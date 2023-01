Policial penal: candidatos que morreram após teste físico são identificados

Os candidatos Samuel (esquerda) e Paulo (direita) morreram durante teste da Polícia Penal (foto: Redes Sociais/Reprodução) Foram identificados os dois homens que morreram durante um teste da Polícia Penal realizado em Lagoa Santa, Região Metropolitana de Belo Horizonte, na última semana. Os candidatos eram Samuel Douglas Pereira de Carvalho, de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, e Paulo Roberto Freitas, de Belo Horizonte.

Samuel era instrutor de autoescola e tinha 25 anos. Ele morreu na última quinta-feira (12/1) ao participar do concurso da Polícia Penal de Minas Gerais.

Mais de 5 mil candidatos foram convocados entre os dias 5 e 14 de janeiro.

Os casos foram registrados após a corrida de resistência dentro do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica (CIAAR), na cidade de Lagoa Santa.

Ao Estado de Minas, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) explicou que ambos tiveram um mal súbito.

Samuel e Roberto foram levados até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Vespasiano.

“Os dois candidatos chegaram ao local com vida, mas o quadro de saúde se agravou e, infelizmente, eles vieram a óbito”, diz a Sejusp.

O Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon), responsável pela organização do concurso, não disponibilizou filmagens do local durante as provas realizadas em que os candidatos passaram mal. A Sejusp investiga o caso.