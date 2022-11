Guia turístico morre após mal súbito no Parque do Ibitipoca

Alex Mendes Ferreira de Souza, 48 anos, foi atendido por profissionais de saúde que estavam no grupo e que realizaram os procedimentos de emergência (foto: Reprodução) Um guia turístico morreu neste domingo (27/11) após sofrer um mal súbito durante uma caminhada no Parque Estadual do Ibitipoca, na cidade de Lima Duarte, na Zona da Mata Mineira.









Ele chegou atendido por profissionais de saúde que estavam no grupo que ele guiava e foi resgatado por meio de transporte aéreo, mas veio a óbito ainda no trajeto.





"Nesse momento de profunda tristeza o IEF se solidariza com familiares e amigos e manifesta as mais sinceras condolências", lamentou, nas redes sociais, o IEF, responsável pela administração do parque.





Parque Estadual do Ibitipoca

Criado em 1973, o Parque Estadual do Ibitipoca está localizado no município de Lima Duate, próximo de Conceição do Ibitipoca e tem uma área de 1488 hectares. O local é o parque que mais recebe turistas em Minas Gerais.Entre as atrações do Ibitipoca estão o circuito das Águas e do Pião, além da Janela do Céu e grutas.