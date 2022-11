Itapecerica inaugura museu dedicado aos presépios de todo o mundo

O Museu Municipal do Presépio de Itapecerica abre as portas no domingo (27/11) (foto: PREFEITURA DE ITAPECERICA/DIVULGAÇÃO) Terra de grande religiosidade e ricas tradições, Itapecerica, na Região Centro-Oeste de Minas, inaugura, neste domingo (27/11) um equipamento cultural pioneiro no estado. Com mais de 450 exemplares do país e exterior, abre as portas ao público o Museu Municipal do Presépio José Gomes Filho – “Zé Gominho”. Instalado no Centro Cultural do município localizado a 180 quilômetros de Belo Horizonte, o imóvel (antigo Colégio Imaculada Conceição) foi reformado, com as obras concluídas em julho.





Os presépios foram doados por Maria Teresinha Costa e Silva, nascida em Itapecerica e hoje residente na capital. “Tudo começou há dez anos, quando comprei, na Colômbia, um presépio bem pequeno, que fica dentro de uma caixinha de fósforo. A partir daí, vieram outros, de vários materiais, pois gosto muito de arrumar a casa para o Natal e o primeiro não realçava, ficava desaparecido na sala”, conta a professora aposentada.









Coleção O acervo a ser mantido pela Prefeitura de Itapecerica reúne presépios de vários estilos e materiais, entre eles metal, pedras semipreciosas, cerâmica, barro, resina, mármore, porcelana, vidro, palha, originários de várias partes do Brasil e do mundo.



De acordo com a prefeitura, há peças da Itália, Quirguistão, México, Colômbia, Bolívia, Peru e Panamá, além de vários presépios mineiros, catarinenses, gaúchos, pernambucanos e alguns de procedência desconhecida. Em Belo Horizonte, Maria Teresinha encontrou, e logo incorporou à coleção, uma sagrada família com São José, Menino Jesus e Nossa Senhora, negros, estando Maria de turbante; e outra bem diferente do casal: enquanto Maria descansa, São José está com o menino nos braços.





“Este verdadeiro tesouro é um presente que Itapecerica recebe das mãos da mecenas dona Teresinha, a quem externo a minha gratidão em nome de todo o povo da nossa terra. Valorizamos a cultura e o turismo, e, também no domingo,

iremos inaugurar a iluminação de Natal”, afirma o prefeito Wirley Reis. Vale destacar que o nome do museu, “José Gomes Filho – “Zé Gominho”, homenageia um antigo benzedor da cidade.





História



A palavra presépio vem do latim, cujo significado é "estábulo", "curral", "redil". Em hebraico, significa a manjedoura dos animais. O primeiro cenário do nascimento de Jesus teria sido montado em 1223, por São Francisco de Assis, que usou animais vivos, numa gruta. A prática foi logo difundida por toda a Europa, principalmente pelas famílias nobres, e, a partir do século 15, chegou a um maior número de lares.









Serviço





Museu Municipal do Presépio José Gomes Filho - “Zé Gominho”, em Itapecerica, na Região Centro-Oeste de Minas

Local: Centro Cultural, que fica na Rua Juscelino Kubitscheck, s/nº, Centro

Visitação: De segunda a sexta-feira, das 12h às 18h; e aos sábados e domingos, das 15h às 19h

Entrada franca