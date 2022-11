Dez bairros de Belo Horizonte estão sem água neste domingo

Suspensão do fornecimento acontece devido a manutenção programada para correção de um vazamento em uma adutora de água (foto: Pixabay / Reprodução) Dez bairros de Belo Horizonte estão com o abastecimento de água interrompido neste domingo (27/11). A previsão é que o serviço seja totalmente normalizado ao longo da madrugada de amanhã.





De acordo com a Copasa, a suspensão do fornecimento ocorre em função de uma manutenção programada para correção de um vazamento em uma adutora de água, na Avenida Pedro I, no Bairro Santa Branca.





Itapoã,

Jardim Leblon,

Planalto,

Rio Branco,

Santa Amélia,

Santa Branca,

Santa Mônica,

São João Batista,

Venda Nova e

Vila Nossa Senhora Aparecida

Grande BH

Na região metropolitana, bairros de Esmeralda e Ribeirão das Neves também estão sem água desde o início da noite de ontem, devido à falta de energia elétrica. Conforme a Copasa, o sistema de bombeamento foi paralisado e o abastecimento teve que ser interrompido de forma emergencial.





A previsão é que o fornecimento seja normalizado gradativamente, assim que a energia das duas cidades for restabelecida.





Os bairros atingidos em Esmeralda são: Santa Cecília, São Francisco de Assis e São Pedro. Já em Ribeirão das Neves são: Fazenda Castro, Florença e San Genaro.