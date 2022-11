Caminhão desgovernado atropela e mata criança em Santa Luzia

Corpo de Bombeiros e Polícia Militar foram acionados para atuar na ocorrência (foto: CBMMG / Divulgação) Um caminhão desgovernado atropelou e matou uma criança e, em seguida, bateu em um muro na Rua Nova União, no Bairro Vila Nova Esperança, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã deste domingo (27/11). O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados e atendem a ocorrência.

O motorista do caminhão foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e encaminhado para o Hospital Municipal Odilon Behrens. Até o momento não há informações sobre o estado de saúde dele. Informações iniciais diziam que o menino, de 10 anos, estava preso às ferragens do veículo. Assim que as corporações chegaram ao local, constataram a morte da criança.O motorista do caminhão foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e encaminhado para o Hospital Municipal Odilon Behrens. Até o momento não há informações sobre o estado de saúde dele.

De acordo com testemunhas no local do acidente, logo após a batida, o caminhão pegou fogo.



Técnicos da Cemigforam acionados já que o veículo também derrubou um poste de energia elétrica e há risco de eletrocussão.



Polícia Militar e bombeiros permanecem na região.





Esta matéria está em atualização