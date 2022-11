Domingo em BH amanhece com céu claro, mas pode ter chuva

Temperatura máxima prevista para o dia é de 27ºC e a mínima de 16ºC (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) O domingo amanheceu com céu claro e sem nuvens em Belo Horizonte. Mesmo assim, a tarde poderá ter chuvas localizadas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).





A temperatura máxima prevista para o dia é de 27ºC e a mínima de 16ºC. Além disso, a umidade relativa do ar fica entre a mínima de 60% e a máxima de 90%. Os ventos na cidade têm intensidade fraca e moderada, com rajadas no período noturno.

Leia também: Fortes chuvas causam alagamentos e quedas de árvores em BH

Início da semana

Chuvas

Mesmo com o tempo quente e abafado, 823 cidades mineiras estão em alerta para chuvas intensas. A previsão do Inmet é de chuvas de até 60mm/h, ventos intensos podendo chegar a 100km/h.





Durante o aviso, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.



A Defesa Civil de BH recomenda alguns cuidados em dia de chuva forte. Confira:

Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.