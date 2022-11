Chuvas fortes atingiram várias regiões da capital mineira neste sábado (26/11) (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press) Uma tempestade foi registrada em bairros da capital mineira no fim da tarde deste sábado (26/11). A Defesa Civil de Belo Horizonte informou a intensidade de chuvas fortes que atingiram a capital. A chuva começou por volta das 17h40, em seis regiões.

A intensidade foi considerada "extremamente forte" nas Regiões Pampulha, Oeste e Barreiro. A chuva também atingiu as regiões Noroeste e Centro-Sul. De acordo com a Defesa Civil, as Regiões Norte, Nordeste e Leste não tem registro de chuva.