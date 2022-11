Homem tentou argumentar que tinha o direito uma vez que o estabelecimento é 'pet friendly', mas não convenceu os seguranças (foto: BH é meu pais/Reprodução)

Um homem resolveu levar seu pet de estimação para passear no Shopping Boulevard, na Região Leste de Belo Horizonte, nessa sexta-feira (25/11). O que havia de inusitado, no entanto, é que o animalzinho em questão é uma cobra. Ao chegar à entrada do estabelecimento, ele foi barrado por seguranças.

E esse querido indignadíssimo porque passeava com sua cobrah pelo Boulevard a-la Britney Slave 4U e foi barrado pelos seguranças pic.twitter.com/vkdXvt5LFS %u2014 Belory (@BHeMeupais) November 25, 2022

A situação inusitada foi enviada para o perfil 'BH é meu país', e a imagem viralizou nas redes sociais. O réptil aparece enrolado no pescoço do homem, enquanto ele conversava com os seguranças que o impediram de entrar.



Ele até tentou argumentar em favor do direito de levar seu pet ao espaço, já que trata-se de um shopping "pet friendly". Mesmo assim, não obteve sucesso na negociação e teve que levar a cobra para outro lugar.

O EM entrou em contato com o Shopping Boulevard, que enviou uma nota para esclarecer os motivos de a cobra ter sido barrada. O estabelecimento confirmou que é um espaço "pet friendly", mas para animais domésticos.

"O Boulevard Shopping permite que seus clientes estejam acompanhados de animais domésticos, e não animais silvestres. Por isso, a presença de um homem que portava uma cobra não foi autorizada", informou.