Os incidentes, segundo a Cemig, decorreram de descargas atmosféricas e ventos de grande intensidade, que atingiram Belo Horizonte e RMBH no último sábado (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press)

O temporal que atingiu Belo Horizonte no fim da tarde desse sábado (26/11) resultou na interrupção do fornecimento de energia elétrica em vários bairros da capital mineira. Mas a situação está praticamente normalizada, de acordo com a Cemig, que, em nota enviada ao, neste domingo (27/11), informou que a energia foi restabelecida para a maior parte das pessoas afetadas pelas chuvas.

"A previsão é que os clientes ainda afetados tenham o serviço restabelecido ao longo do dia", relatou a Cemig.

A companhia declarou que segue atuando para os reparos, inclusive com reforço de equipes, com engenheiros, técnicos e eletricistas. Parte dos incidentes, segundo a Cemig, decorreu de descargas atmosféricas e ventos de grande intensidade, que atingiram Belo Horizonte e Região Metropolitana no sábado.

"Além das descargas atmosféricas, a principal causa dos desligamentos são objetos lançados em direção à rede elétrica, como partes de telhados e galhos de árvores, que provocam curtos-circuitos e rompimentos de cabos. Estes serviços, que representam maior risco à população, estão sendo priorizados", disse.



Bairro Palmares

A companhia também garantiu que o fornecimento foi restabelecido na casa de um cliente no bairro Palmeiras. O desligamento foi provocado pela queda de uma árvore na rede.

"Com relação ao bairro Palmeiras, há registro de atendimentos relativos a poda de árvores e emenda de cabos partidos na região. Sobre o endereço específico informado (onde a árvore caiu), o cliente já se encontra religado", conclui a nota.