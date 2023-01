Quadrilha que planejava assalto a empresário é presa em Pirapora

Cinco homens foram presos, na tarde dessa terça-feira (24/1), suspeitos de planejar assalto e cárcere privado de empresário na cidade de Pirapora, no Norte de Minas.

De acordo com a Polícia Militar, uma denúncia anônima indicou que um morador de Pirapora articulou um grupo de pessoas para assaltar um empresário da cidade. Com as informações, uma operação foi montada no bairro Nova Pirapora.

Durante patrulhamento, a polícia parou um carro com placa adulterada. Três dos suspeitos estavam dentro do veículo. Um deles usava uma tornozeleira eletrônica coberta com papel-alumínio na intenção de encobrir o sinal do GPS.

Em buscas no veículo, foi apreendida uma sacola com abraçadeiras de nylon, máscara, bonés e touca. Também foi apreendido um revólver calibre .32 com seis munições, e dois aparelhos celulares.



O condutor do carro contou aos militares que foi contratado para trazer duas pessoas da cidade de Uberlândia para Pirapora. O homem alegou ainda que sua participação no assalto seria como motorista durante a fuga após o crime.





Segundo um dos suspeitos, o plano do assalto foi de um morador de Pirapora, que compartilhou com o grupo fotos da residência da vítima. Ele também deu para o grupo uniformes de uma empresa de instalação de placas de energia solar.

O objetivo principal era roubar a casa da vítima, que seria mantida presa dentro do imóvel.

Com as informações dos suspeitos, a Polícia Militar foi até a residência do suspeito de organizar o assalto. No local, o morador e outro envolvido, que também usava uma tornozeleira eletrônica, ao perceberem a aproximação da viatura, tentaram fugir saltando o muro do imóvel vizinho, onde foram cercados e presos.

Em contato com o empresário que seria alvo do assalto, a vítima informou que um dos autores chegou a entrar em contato dias antes para negociar a compra de um imóvel. Durante a falsa negociação, o suspeito tentou marcar um encontro com a vítima para fechar o negócio.

Os cinco homens e os materiais apreendidos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil.