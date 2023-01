Homem é preso por deixar criança sozinha em casa com espingarda

Suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia (foto: Acervo pessoal)

Nessa segunda-feira (23/11), a Polícia Militar (PMMG) de Delfinópolis, no Sudoeste do estado, recebeu uma denúncia anônima de que havia uma criança sozinha em uma residência do distrito de Olhos d’Água. Além disso, a informação dava conta de que no local havia uma arma de fogo e animais abatidos.