Ladrões invadem clube de tiros e furtam 12 armas em Uberlândia

Quando a PM chegou, parte das armas foi deixada para trás (foto: Vinícius Lemos)



Doze armas foram furtadas de um clube de tiro na cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, nessa quarta-feira (16/11). Parte do arsenal foi recuperado, mas ninguém foi preso pelo crime.



Horas depois, os ladrões realmente conseguiram entrar no clube de tiro e levar as armas. Algumas delas acabaram abandonadas no telhado durante a fuga do invasores. Mas quatro pistolas e dois revólveres ainda não foram localizados.



Ainda segundo registro da PM, alguns suspeitos foram identificados. Eles seguem sendo procurados.