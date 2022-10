Homem é preso ao oferecer R$ 2 mil a delegado para evitar apreensão de arma

Segundo a polícia civil mineira, ao ser comunicado da prisão, o homem pediu à escrivã para ter uma conversa em particular com o delegado. No momento em que a privacidade foi concedida, ele então propôs um "acordo": R$ 2 mil em troca da liberação dele e da arma de fogo apreendida.Ainda segundo a corporação, o suspeito disse que possuía o valor de R$ 5 mil no banco, disponíveis para "negociar".