Cadeirante é flagrado com arma antiga carregada em ônibus e é preso

Arma antiga, conhecida como garrucha, estava no bolso do suspeito (foto: Divulgação/PMMG)

Um cadeirante foi preso pela Polícia Militar (PM) na manhã desta sexta-feira (4/11) com uma arma antiga, conhecida como garrucha, dentro de um ônibus do transporte público de Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Ela estava carregada e ele disse que a usava para proteção pessoal.