Jovem denuncia abuso sexual em treinamento de estágio em academia de BH

Jovem de BH acusa coordenador de academia de abuso sexual (foto: Freepik/Reprodução)

Polícia

Uma jovem de 21 anos denunciou o coordenador de uma academia no bairro Jaraguá, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, por importunação e abuso sexual. De acordo com ela, o homem de 40 anos abaixou sua roupa e apertou seus seios. A moça tinha ido até o local para um treinamento de estágio nessa quinta-feira (3/11).Segundo relato da denunciante ao, o acusado a chamou em uma sala para fazer uma avaliação física. “Assim que eu entrei na sala, ele estava sem camisa. Eu então olhei pro outro lado para que ele se vestisse”.O coordenador solicitou à vítima que realizasse exercícios de membros inferiores, como agachamento e posições em que permanecia sobre três apoios.“Ele ainda pediu que eu tirasse as minhas blusas de frio, e perguntou se tinha um top debaixo da blusa normal que eu estava”.A jovem confirmou que trajava um top e retirou a blusa. Em seguida, o coordenador passou a elogiá-la durante todo o processo, dizendo que era “muito bonita”.Pouco depois, o acusado se aproximou da moça, tocou em seus ombros e posteriormente nos seios. “Ele abaixou o meu top e apalpou os meus seios. Eu ‘arredei’ e falei 'não'. Ele então pediu desculpa e disse que foi inevitável”.A vítima vestiu a blusa e continuou fazendo o treinamento. O homem insistiu para que ela trocasse de bermuda na frente dele, porém o pedido foi recusado.No fim do processo, a vítima deixou a academia e relatou o ocorrido aos pais, que não conseguiram localizar o coordenador e acionaram a Polícia Militar.Aos policiais militares, o advogado do suspeito relatou que todos os atos do coordenador estavam dentro do trâmite habitual para a contratação de estagiários.Por meio de nota, a Polícia Civil informou que instaurou inquérito para apurar a denúncia de importunação sexual. Segundo a corporação, “os envolvidos foram ouvidos e, por falta de elementos suficientes para prisão em flagrante, o suspeito foi liberado”.A reportagem doentrou em contato com a academia por e-mail, mas ainda não recebeu retorno. Assim que houver uma resposta, a matéria será atualizada.