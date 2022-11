Acidente deixa motociclista ferido e complica trânsito na Carlos Luz, em BH

A vítima foi conduzida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até o Hospital João XXIII. Para evitar novos acidentes na Avenida Carlos Luz, a equipe de resgate jogou serragem na pista.





Um acidente envolvendo uma caminhonete, um carro de passeio e uma moto deixou um motociclista de 35 anos ferido no fim da manhã desta sexta-feira (4/11). A colisão complicou o trânsito na Avenida Presidente Carlos Luz, no bairro Caiçara, Região Noroeste de Belo Horizonte.O Corpo de Bombeiros (CBMMG) e a Polícia Militar (PMMG) foram deslocados até o local. De acordo com os militares, três equipes prestaram atendimento à ocorrência, com a informação de que uma vítima estaria presa às ferragens. No entanto, eles encontraram apenas o motociclista com alguns ferimentos no chão.