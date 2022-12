Polícia recupera armas furtadas da casa de coronel da PM em BH

Furto aconteceu na noite do último sábado (24/12), véspera de Natal, no bairro Santa Lúcia (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) A Polícia Militar recuperou na madrugada desta segunda-feira (26/12) cinco armas levadas da casa de um coronel da PM no bairro Santa Lúcia, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. O furto aconteceu na noite do último sábado (24/12), véspera de Natal. Na ocasião, os criminosos também pegaram óculos e relógios.

Além disso, também foram recuperados três relógios de luxo, das marcas Mont Blanc e Tissot, três iPads, dois notebooks e duas máquinas fotográficas.

Óculos das grifes Prada e Ray-Ban, além de duas jaquetas Lacoste e garrafas de bebidas, que haviam sido levados, não foram recuperados.

Ainda conforme a PM, os envolvidos no furto morariam no aglomerado Alto Vera Cruz, na região Leste. No entanto, nenhum suspeito ainda foi localizado.

Na ocasião, ao registrar a ocorrência de furto, a família do coronel disse que todos saíram de casa às 12h30 e quando retornaram, às 21h, perceberam que o portão tinha sido arrombado.