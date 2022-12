Com forte chuva, casa de dois andares desaba no Sul de Minas

Casa de dois andares desabou nesta segunda-feira (26) em Itajubá, (foto: Divulgação/ Defesa Civil) Uma casa de dois andares desabou nesta segunda-feira (26) em Itajubá, no Sul de Minas, cidade que registra fortes chuvas. Outras duas residências foram atingidas com escombros da casa que desabou, mas ninguém ficou ferido.

De acordo com a Defesa Civil, a família que morava no imóvel, formada por um casal, os dois filhos de 1 e 2 anos e dois sobrinhos menores, foram retirados do local antes do desabamento. Segundo a Prefeitura de Itajubá, a construção era irregular.

Em nota, a prefeitura informou que equipes da Defesa Civil e Guarda Municipal, além do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, compareceram ao local para investigar o motivo do desabamento.

“Em primeira análise, foi verificado que a residência estava irregular devido à construção de um terceiro piso em uma estrutura preparada apenas para dois pavimentos. A prefeitura, através da Defesa Civil, providenciou o laudo de vistoria, vistoriou as residências vizinhas e orientou a família a procurar a Secretaria de Desenvolvimento Social”, informou a nota.

Já a família do imóvel que desabou perdeu todos os pertences com o acidente. O casal e as crianças foram encaminhados para a casa de parentes.