Antônio Dias: gabinete de crise do governo atua no local e recebe doações

Gabinete de crise é composto por Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), Defesa Civil Municipal, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, além do secretariado municipal (foto: CBMMG/Divulgação)

O Governo de Minas Gerais criou um gabinete de crise no município de Antônio Dias, no Vale do Rio Doce, para dar assistência à população após o desabamento de talude na madrugada desse domingo (25/12).

O gabinete é composto pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), Defesa Civil Municipal, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, além do secretariado municipal.

A Escola Municipal Crispiniano de Morais é a sede do gabinete e onde as doações estão sendo recebidas.

Até o momento, são 45 profissionais estaduais, entre policiais e bombeiros militares, atuando no local. São oito viaturas empregadas, além de duas guarnições da Defesa Civil Estadual. Uma aeronave (helicóptero) da Polícia Militar continua em apoio total à ocorrência, assistência às comunidades vizinhas e localização do desaparecido.

A prefeitura atua com máquinas para restabelecimento dos acessos às comunidades afetadas.

O Governo de Minas Gerais por meio da Defesa Civil e demais órgãos do Estado permanecerá até a localização do desaparecido e restabelecimento dos serviços essenciais.

Desabamento

Na madrugada do domingo de Natal (25/12), um talude desabou em cima de quatro casas e deixou três pessoas mortas. As irmãs Marli Custódio dos Santos, 51 anos, e Aparecida de Fátima, de 54, e uma adolescente, de 18, ainda não identificada, morreram na tragédia.

A Polícia Civil já foi acionada e trabalha na identificação da vítima.

Segundo o Corpo de Bombeiros, nove pessoas foram socorridas e uma criança segue desaparecida. Quatro casas foram atingidas. Chovia muito na região no momento do desabamento.

Segundo a prefeitura de Antônio Dias, das nove vítimas resgatadas, cinco seguem internadas, sendo duas em estado grave.