13 pessoas morreram em Minas em decorrência das chuvas

Subiu para 13 o número de mortos pelas chuvas em Minas Gerais (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

13 pessoas morreram em Minas Gerais por causa das chuvas que atingem todo o estado. O balanço foi divulgado pela Defesa Civil Estadual na manhã desta segunda-feira (26/12).

Os números incluem as três pessoas encontradas mortas em um deslizamento de talude, em Antônio Dias , e as duas vítimas que foram arrastadas pelas águas de um córrego denominado Vasco, em Grão Mogol

As outras mortes aconteceram em Piraúba, Bom Jesus do Galho, Santa Luzia, Vespasiano, Bertópolis, Inhapim, Presidente Bernardes e Governador Valadares.

Ainda de acordo com o boletim divulgado pela Defesa Civil de MG, 7.370 pessoas estão desalojadas e 1.484 estão desabrigadas. 104 municípios mineiros decretaram situação de emergência.

A previsão para hoje é de redução da nebulosidade e do volume de chuva na faixa norte e no leste do estado. Porém, a combinação entre aquecimento diurno e disponibilidade de umidade ainda favorecem a ocorrência de pancadas de chuva, de forma isolada, nestas regiões.

No oeste e no sul do estado, a tendência é de intensificação das áreas de instabilidade, que devem apresentar aumento na frequência e intensidade das chuvas neste início de semana.