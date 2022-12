Carro é arrastado por enxurrada, e mulher e menina morrem

Motorista, de 55 anos, pediu socorro às 5h, quando conseguiu chegar a uma residência nas proximidades do local do acidente (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação) Uma mulher de 34 anos e uma criança, de 9, morreram após o carro no qual elas estavam ser arrastado por uma enxurrada e cair dentro de um córrego na zona rural do município de Grão Mogol, no Norte de Minas Gerais. Outras duas pessoas ficaram feridas. O acidente aconteceu por volta das 22h de sábado (24/12), mas apenas no início da manhã deste domingo (25/12) que o Corpo de Bombeiros tomou ciência do acidente e enviou uma equipe ao local.

Após tomarem ciência de que um automóvel havia sido arrastado pelas águas de um córrego denominado Vasco – que passa sobre uma estrada na fazenda de mesmo nome do riacho – , os militares foram para o local e encontraram a mulher e a criança no leito do rio.

Os corpos – que, segundo os bombeiros, estavam há cerca de 800 metros de distância do carro – foram removidos e repassados ao serviço funerário, que fez o encaminhamento ao Instituto Médico Legal (IML), onde os trabalhos periciais serão realizados.

O Corpo de Bombeiros não deu detalhes sobre a dinâmica do acidente. Também não há outras informações sobre um possível parentesco entre as vítimas.