Bombeiros encontram terceiro corpo em queda de talude

O Corpo de Bombeiros encontrou o corpo da terceira vítima morta no deslizamento de um talude em Antônio Dias, no Vale do Rio Doce. O inciente ocorreu no povoado de Vila do Carvalho, por causa das chuva forte no início da madrugada desse domingo (25/12).

Durante a madrugada de hoje, 36 militares atuavam nas ações de buscas. Por volta das 6h, o corpo da terceira vítima foi encontrado. A vítima é uma adolescente de 18 anos. Militares seguem na busca da outra vítima.

Agora, são três vítimas fatais, nove feridas e uma desaparecida.

Buscas continuam em Antônio Dias. Uma pessoa segue desaparecida (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

Deslizamento

Pelo menos quatro residências foram atingidas pela terra que desabou na madrugada de domingo (25/12). Chovia muito no momento do desabamento.

As estradas que dão acesso ao local ficaram obstruídas. A prefeitura da cidade trabalhou durante o domingo com máquinas para restabelecimento dos acessos às comunidades.