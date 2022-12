Jovem é indiciado por morte de namorada de 15 anos durante roleta russa

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) concluiu nesta segunda-feira (26/12) o inquérito do caso de uma adolescente de 15 anos morta ao participar de um jogo de roleta russa com o namorado, de 19, em 24 de novembro, em Jaboticatubas, na Grande BH. Ele foi indiciado pelo crime de homicídio qualificado por feminicídio e motivo torpe.

Crime aconteceu em 24 de novembro, e suspeito foi preso no dia seguinte

Durante o horário de “trabalho”, com o objetivo de passar o tempo, o suspeito sugeriu à namorada que eles jogassem roleta russa. Então, ele retirou cinco das seis munições do revólver e, com aquela que restou, girava o tambor e pressionava o gatilho.