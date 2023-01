Jovem perde o ônibus e acaba preso com várias drogas

As drogas estavam em duas mochilas que eram transportadas no ônibus (foto: PMMG)

O desespero de um jovem, de 23 anos, chamou a atenção de uma guarnição da Polícia Militar, que passava por um posto de gasolina às margens da BR-040, no Bairro Vivendas Barbosa, em Esmeraldas, na Grande BH.



O homem dizia ter perdido o ônibus em que viajava para Paraopeba e portava uma mochila, que segurava na frente do peito. A atitude foi suficiente para despertar as suspeitas do policiais, que encontraram drogas dentro da bolsa.



Os policiais deram voz de prisão ao jovem e, a partir daí, acabaram flagrando um carregamento de drogas dentro do ônibus em que ele viajava.



Dentro da mochila, os militares encontraram maconha, cocaína, crack e LSD. Os policiais foram, então, atrás do ônibus e ao pará-lo, encontraram em uma mochila grande que pertencia ao jovem e estava no bagageiro, 350 buchas de maconha, uma barra de maconha, 128 pinos de cocaína, 288 pedras de crack, 40 adesivos de LSD, uma balança de precisão e um celular.

Ao ser abordado no posto pelos militares, o homem preso tinha apresentado uma primeira versão de que ele havia descido do ônibus para ir ao banheiro e comprar um lanche e, quando retornou para o local onde estaria o ônibus, o veículo já tinha partido.



Ao ser interrogado após a apreensão das drogas, o jovem admitiu ser o dono dos entorpecentes e foi levado para a Delegacia de Esmeraldas.