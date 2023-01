Polícia prende integrantes de quadrilha especializada em carros de luxo

Sofisticação dos bandidos é tanta que usam equipamento tecnológico para codificação de chaves e partidas dos veículos (foto: PCMG)

Uma quadrilha especializada no roubo de caminhonetes de luxo começa a ser desbaratada pela Polícia Civil, que prendeu dois de seus integrantes, um homem de 24 anos e outro de 35. Um adolescente também foi apreendido.



Os suspeitos foram presos quando se preparavam para sair de Belo Horizonte em direção ao Sul do país em um veículo roubado. Durante a ação da polícia, uma caminhonete e um carro de passeio com placas clonadas foram apreendidos.



Segundo o delegado Felipe Falles, da 2ª Delegacia Especializada em Investigação a Furto e Roubo de Veículos Automotores, os suspeitos foram surpreendidos no Bairro Minas Brasil, Região Noroeste de Belo Horizonte, na última segunda-feira (23/1).

“Os investigadores realizaram a abordagem no momento em que os suspeitos estacionaram o veículo ao lado da caminhonete para testarem a chave já codificada”, diz ele.

Ainda segundo o delegado, os homens tentaram fugir. “Eles não acataram a ordem dos policiais, devidamente identificados, e jogaram o automóvel contra a viatura, empreendendo fuga. Um dos indivíduos desembarcou do veículo em movimento e se entregou. Outros dois seguiram na fuga, mas adiante o carro foi abandonado em razão dos danos que sofreu e eles seguiram a pé por um matagal. Contudo, foram localizados dentro de um imóvel que haviam invadido para se ocultar", explicou

O chefe da Divisão Especializada em Prevenção e Investigação a Furto e Roubo de Veículos Automotores, delegado Domiciano Monteiro, ressalta que as investigações apontam que os membros do grupo movimentavam grande valor financeiro mensalmente em virtude da venda dos veículos furtados.

“Eles são especializados no furto de caminhonetes de modelo específico, dos anos de 2021 e 2022, que são destinados ao Paraguai e à Bolívia”, afirma.

Com os suspeitos foi apreendido um equipamento tecnológico de elevado valor utilizado para codificação de chaves e partidas dos veículos, “o que demonstra a especialidade dos integrantes da organização criminosa”, diz o delegado Monteiro.