Manga comemora aniversário de 99 anos; veja programação

Às margens do Rio São Francisco, Manga foi fundada em 1923 (foto: Prefeitura de Manga) Manga, no Norte de Minas, comemora 99 anos na próxima quarta-feira (7/9). Localizada à margem esquerda do Rio São Francisco, a cidade de cerca de 18 mil habitantes começa a celebrar o aniversário da emancipação já nesta segunda-feira (5/9) (veja a programação no fim desta matéria).

A economia da cidade é baseada na agropecuária, no comércio e na prestação de serviços. O turismo, com os passeios de barco pelas águas do Rio São Francisco, as praias do Velho Chico e o Parque Estadual da Mata Seca também contribui para a movimentação financeira na cidade.

Outro ponto famoso de Manga é a tradicional feira do Mercado Municipal às segundas-feiras, onde são vendidas comidas típicas da região como rapadura, farinha, linguiça, queijo, requeijão, doces, frutas do cerrado, manteiga, biscoitos, temperos e cachaças.

Tradição e Cultura

As manifestações culturais mais conhecidas da cidade são a Dança de São Gonçalo e a Folia de Reis. A Banda Filarmônica Santa Cecília também é uma atração cultural tradicional em Manga.

Na arquitetura, destacam-se os casarões antigos como a casa do Coronel Bembém, prédio onde funcionou a primeira Prefeitura; as ruínas da Cia Manga (Usina); o prédio da Escola Olegário Maciel; e do antigo Mercado (Atual Secretaria de Saúde). Bares e restaurantes também compõem o cenário de Manga e oferecem iguarias típicas do Norte de Minas, como peixe frito e moqueca, carne de sol com mandioca, churrasco, biscoitos, doces e produtos do milho verde e da mandioca.

A população de Manga é também patrimônio da cidade. Reconhecida pela longevidade de seus habitantes. Manga possui e possuiu diversas pessoas que superaram a marca dos 100 anos ainda antes do município. É o caso do sargento Olímpio Martins, falecido em 2020 com 112 anos, sendo, à época, o mais velho militar do Estado e dona Manoela falecida , recentemente , aos 102, e uma das mulheres mais idosas de Minas.

Agenda de eventos

As atrações para as festas de comemoração do aniversário de Manga acontecem na Área de Eventos Parque Uirapuru. Veja a lista:

Dia 5 Segunda- feira

21h – Show com Garanhão do Piseiro;

22h30 – DJ Gabriel Gava;

23 horas – Show com a Banda Swing Mineiro;

00h30 – DG Gabriel Gava;

01 hora – Show com Pedro Neres e Banda.





Dia 6 Terça-feira

20h – Show com Jhotapê;

23h – DJ Wagner Araújo;

00h – Show Pirotécnico;

00h15 – Show com Raí Saia Rodada;

2h15 – Show com Janisson Lima e Banda.





Dia 7 Quarta-feira

5h – Alvorada com a Banda Filarmônica Santa Cecília;

7h30 – Hasteamento das Bandeiras – Em frente à Prefeitura;

12h – Encontro de Som Automotivo – Parque de Exposições Paulo Leão de Alkmim (Evento Particular – Organização: DJ Ícaro Dourado);

16h – Desfile Cívico em comemoração aos 200 anos da Independência do Brasil e aos 99 Anos de Manga;

20h – Missa em Ação de Graças ao Aniversário de 99 Anos de Manga – Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida;

21h30 – Show com a Banda Hit do Kebra;

22h30 – Show com Raí Vaqueiro;

23h30 – DG Dan Nogueira;

01 hora – Show com Vitinho Imperador.