Confira o funcionamento da coleta de lixo em BH no feriado de 7 de Setembro

Serviço gratuito de recolhimento de entulho também irá funcionar normalmente (foto: Jussara Melo/Divulgação)

A coleta de lixo vai ser feita normalmente em Belo Horizonte no feriado da Independência do Brasil, comemorado na próxima quarta-feira (7/9). A informação foi publicada no Diário Oficial do Município na manhã desta quinta-feira (1/9).Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), haverá coleta domiciliar de lixo em todas as regiões da cidade, além de recolhimento de resíduos comuns em hospitais atendidos pelo município e equipes de varrição nas ruas.



As Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes (URPVs), onde a população pode entregar gratuitamente materiais que não são recolhidos pela coleta convencional, como entulho de construção e demolição, também estarão abertas. O funcionamento será das 8h às 17h.





Atenção especial

Para a proteção dos garis, os materiais cortantes ou pontiagudos devem ser colocados em papelão resistente ou em outro recipiente que evite rupturas acidentais. Uma solução, segundo a PBH, é utilizar garrafas PET ou caixas de leite.