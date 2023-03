Lamborghini avaliada em R$ 1,3 milhão pega fogo em avenida de BH; veja

(foto: Reprodução )





Uma Lamborghini ano 2008 conversível, avaliada em R$ 1,3 milhão, pegou fogo, no início da tarde deste sábado, na Avenida Raja Gabáglia, no Bairro Belvedere, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. De acordo com as primeiras informações, o trânsito está congestionado no sentido BH/Lima, em decorrência dos olhares curiosos de quem passa pela região.

Nas imagens, é possível ver o motorista saindo apressado do carro em chamas, mas sem ferimentos.





O Corpo de Bombeiros foi chamado por volta das 14h20 e se desloca para a avenida. O carro de luxo estava próximo ao viaduto da BR-356 quando as chamas se iniciaram. Ainda não se sabe se há feridos no local.





Aguarde mais informações.