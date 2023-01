Polícia Civil alerta para golpe da tabela do pix

Golpistas usam perfis de investimento para iludir a vítima e convencê-la a depositar determinado valor em conta, com a promessa de investimento (foto: Banco Central do Brasil)

A Polícia Civil de Minas Gerais divulgou alerta para golpe conhecido como “tabela do pix”, muito divulgado nas redes sociais.

De acordo com a corporação, os criminosos criam perfis falsos de investimento na internet indicando que, se a vítima depositar certa quantia em dinheiro em determinada conta, recebe até cinco vezes o valor investido.

“A vítima, iludida com o ganho fácil, acaba depositando e nunca recebe o valor de volta”, explicou a PC.

Os golpistas, além de ficarem com o valor depositado, tem acesso a dados pessoais das vítimas, como nome completo, telefone e CPF, podendo cometer outros crimes.

A Polícia Civil ainda alerta para o golpe chamado “bug do pix”, onde o golpista indica que, devido a erro no sistema, a pessoa deposita um valor determinado em uma conta, e receberia o dobro. “Não existe esse erro no sistema pix”.

O que fazer depois de cair no golpe

Logo depois de cair no golpe do pix, a Polícia Civil pede para que a vítima entre em contato com a agência bancária via SAC, ouvidoria ou telefone e conteste a transação realizada, solicitando o mecanismo especial de devolução (MED).

A Polícia Civil ainda recomenda não interagir mais com a conta do golpista e denunciar o perfil na rede social. Além disso, a vítima deve procurar uma delegacia para registrar a ocorrência.