Caminhão tomba e três morrem na BR-135, em Montes Claros

caminhão capotou várias vezes e ficou com as rodas viradas para cima (foto: Luiz Ribeiro/EM/DA Press)





Três pessoas morreram em um grave acidente ocorrido no fim da manhã desta quarta-feira (11/8), na BR-135, na chegada a Montes Claros. Um caminhão carregado de tijolos tombou no canteiro central da rodovia, provocando a morte instantânea de seus três ocupantes. O veículo teria perdido os freios antes de sair desgovernado.

Os corpos das vítimas ficaram presos às ferragens. A terceira vítima teve o corpo arremessado para fora do caminhão, caindo a uma distância de 10 metros.





Morreram no acidente o motorista do caminhão, Alfredo Ferreira Leite, de 74 anos; e os ajudantes e passageiros Gilberto da Silva, de 54, e Alessandro Vieira dos Santos, de 41. Os três eram moradores de Bocaiuva (distante 52 quilômetros de Montes Claros), onde o caminhão foi carregado com 5 mil tijolos em uma cerâmica da cidade.

O acidente aconteceu no trevo entre a BR-135 e o Anel Rodoviário Sul, que dá acesso à BR-365 (estrada Montes Claros/Pirapora).

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, a suspeita é de que o caminhão tenha perdido os freios numa descida, saindo desgovernado. Em seguida, invadiu a contramão e atingiu o canteiro central da rodovia, capotando várias vezes, antes de tombar com as rodas viradas para cima.

A perícia da Polícia Civil esteve no local para o levantamento sobre as causas do tombamento.

O trânsito na trecho foi orientado pela Polícia Militar Rodoviária, não chegando a ser interrompido. A ECO 135, concessionária que administra a rodovia, retirou o caminhão do local na tarde desta quarta-feira.