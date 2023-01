Polícia de Ipatinga prende suspeito de estupros e assédios sexuais

Suspeito foi levado para a Delegacia de Ipatinga, onde prestou depoimento e foi levado para o sistema prisional (foto: PCMG)

Um homem, de 39 anos, suspeito de estuprar uma mulher de 18 anos e constranger sexualmente duas menores de idade, foi preso pela Polícia Civil, no fim da tarde dessa terça-feira (24/1), em Ipatinga, no Vale do Rio Doce. A polícia afirma que o suspeito tinha como tática oferecer carona e levava a vítima para local ermo, onde a estuprava.

As policiais da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) apuraram que o suspeito agia sempre da mesma forma e procurava vítimas com características físicas semelhantes.

Leia: DJ suspeito de estupro é preso com drogas em BH

O homem abordava as mulheres, de preferência próximo a colégios públicos, pedia informação sobre determinado local de forma insistente e, em seguida, dizia não ter entendido para qual direção seguir, momento em que oferecia carona.

A vítima de estupro aceitou a carona, foi drogada ao tomar um copo de suco, oferecido pelo homem, perdeu a consciência e foi violentada sexualmente. Depois disso, foi deixada em local sem movimento e socorrida por pessoas que passavam por ali e a avistaram.

Todas as vítimas reconheceram o suspeito preso como o autor das abordagens em via pública. Ele foi ouvido na Delegacia Regional de Polícia Civil em Ipatinga e ncaminhado ao sistema prisional.

A Polícia Civil procura por outras vítimas e pede que procurem a Deam em Ipatinga, localizada na Rua Pedras Preciosas, 755, bairro Iguaçu.