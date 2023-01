Blocos de carnaval se unem em mutirão para plantio de árvores na Pampulha

BE

Ao longo da semana, está previsto o plantio de mais 250 árvores na mesma região (foto: PBH/Divulgação) Cerca de 100 blocos de Belo Horizonte se reuniram neste sábado (28/1) na orla da Lagoa da Pampulha para a ação “Carnaval Sustentável”. A iniciativa da prefeitura da capital tem como objetivo criar uma ‘minifloresta’ na região com medidas de compensação ambiental.













Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente, Mário Werneck, a ideia de convidar os blocos carnavalescos para o mutirão tem o objetivo de que a ação seja divulgada e que eles transmitam a ideia de uma festa sustentável.





"O carnaval de Belo Horizonte tornou-se uma das maiores festas de rua de todo o país. Tendo em vista que os blocos reúnem, ano a ano, milhões de foliões em toda a cidade, temos nessa ação uma oportunidade preciosa de envolver essa parte da comunidade na agenda de sustentabilidade e na melhoria da qualidade de vida por meio do resgate das nossas áreas verdes”, afirma Werneck.







Ainda de acordo com a prefeitura, a iniciativa de plantio de miniflorestas é uma resposta aos desafios ambientais no espaço urbano. A ideia é atrair insetos e novas espécies vegetais, preservar recursos hídricos e contribuir com o sequestro de carbono, o enfrentamento das mudanças climáticas e a regulação de temperatura na cidade.





Além da iniciativa com os blocos carnavalescos, a PBH promete o plantio de mais de 7 mil mudas na cidade até abril. A iniciativa também se dá a partir das regras de compensação ambiental.