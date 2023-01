Blocos de Carnaval e ensaios abertos movimentam fim de semana em BH

BE

Prefeitura espera cerca de 5 milhões no Carnaval de BH. Mesmo antes da folia, festas já tomam conta da cidade (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) A pouco menos de um mês para o Carnaval, o clima da folia já toma conta de Belo Horizonte. Ensaios abertos e gratuitos ganham as ruas, bares e centros culturais da capital neste fim de semana.









De acordo com a Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur), cerca de 5 milhões de foliões devem encher as ruas da cidade no Carnaval de 2023. A expectativa é que a folia movimente cerca de R$ 623 milhões e gere 9.200 empregos diretos e indiretos.





Veja abaixo a lista de eventos gratuitos neste fim de semana:









Sábado:





16h- Ziguiriguidum - Casa Fúnebre- Saudade

16h30- Circulou - Praça dos Agricultores - Castelo

17h - Apaetucada- Alto dos Piolhos - Santa Tereza









Domingo:





10h - Seu Vizinho - Rua Doutor Camilo, 494 - Nossa Senhora da Conceição

10h - Me Beija que Sou Pagodeiro, Asa de Banana e Beiço do Vando - Mister Rock Bar - Prado

10h - Truck do Desejo - Casa Fúnebre- Saudade

10h - Vejo Flores em Você - Centro Cultural Pampulha

10h- Magia Negra - Clube Libanês- Pampulha

10h- Juventude Bronzeada- Praça da Estação - Centro

10h- Almas Empenadas e Saraiva - Ô Divino - Castelo

10h- Bruta Flor- Armazém do Campo- Barro Preto

10h - Zodíaco - Praça Comendador Negrão de Lima - Floresta

11h- Abre que eu tô passanu - A Autêntica- Santa Efigênia

11h- Trem Du Bão e Garota eu vou pro Califórnia - Avenida dos Clarins - Conjunto Califórnia I

11h- Lavô tá novo - Tampa Bar - Centro

11h- Vou ali e volto - Praça Geraldo Torres - Padre Eustáquio

11h- Tamborins Tantãs - Rua Bonfim, 269- Bonfim

11h30- Bora Pro Nobis - Feira do Mineirinho- Pampulha

12h- Não acredito que eu te beijei - Bar do Piu - Rua Rodolfo jacob, 297 - Barreiro

12h- Seu Bento A Dona Lúcia - Fazendinha São Bento - São Bento

13h30- Atenção, Creuzebeck! - Centro Cultural Padre Eustáquio - Padre Eustáquio

14h- Tiozões do Pagode - Casa Fúnebre - Saudade

14h- Chega O Rei - Mercado Cultural, 145 - Alto dos Pinheiros

15h- Afoxé Bandarerê - Rua Curvelo, 95 - Floresta

15h- Sexta, ninguém sabe? - Armazém Beershop - Floramar

16h- Fúnebre - Casa Fúnebre - Saudade