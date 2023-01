BH está sob alerta para pancadas de chuva até domingo

Céu nublado é o cenário de BH neste fim de semana. Pancadas de chuva devem acontecer ao longo do sábado até a manhã de domingo (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alerta para pancadas de chuva na cidade neste sábado (28/1). O aviso é válido até as 8h de domingo (29/1) e pede para que os moradores da capital fiquem atentos para chuvas com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h.













Áreas próximas a encostas e morros exigem atenção especial durante as pancadas de chuva. Caso seja percebido o surgimento de fendas, rachaduras ou minas d’água no terreno, os moradores devem acionar a Defesa Civil imediatamente no telefone 199.





No caso de interrupção no fornecimento de energia elétrica ou rompimento de cabos elétricos, a Defesa Civil ou a Cemig (telefone 116) devem ser acionados.





Moradores da capital podem se cadastrar no sistema de alertas da Defesa Civil enviando uma mensagem de texto com o CEP da rua onde reside para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada em sequência. O serviço não tem nenhum custo.





Já choveu mais do que a média histórica de janeiro em todas as regiões de Belo Horizonte. As regionais Barreiro, Centro-Sul e Venda Nova são onde as chuvas foram mais intensas, todas ultrapassando a marca de 150% do esperado para o mês.