Tarifa do pedágio na MG-050 está 12% mais cara para motoristas

No total, são seis praças de cobrança de pedágio na rodovia, ao longo do trecho entre Juatuba, na Região Metropolitana de BH e São Sebastião do Paraíso, na divisa com o Estado de São Paulo (foto: Folha da Manhã)

Os condutores de veículos que trafegam pelo Sistema MG-050, BR-265 e BR-491 já estão sentindo no bolso o reajuste nas tarifas dos pedágios. A AB Nascentes das Gerais, empresa que administra a rodovia, informou que reajustou em quase 12% as tarifas de pedágio. O aumento passou a valer a partir de meia-noite desta segunda-feira (13/6). Com isso, o menor valor para veículo simples deverá custar R$ 7,60 e uma viagem até Belo Horizonte, onde há seis praças de cobrança, sairá por R$ 45,60 na viagem só de ida.

LEIA MAIS 13:08 - 10/06/2022 Quatro pedágios da BR-050, no Triângulo Mineiro, são reajustados O reajuste é previsto no contrato de concessão da Parceria Público Privada (PPP). A justificativa apontada pela concessionária é a inflação acumulada do período sobre o valor da tarifa, levando-se em conta o Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA) e arredondamentos. Com o reajuste, o valor para automóveis subiu de R$ 6,80 para R$ 7,60. As motocicletas, caminhões leves e ônibus pagam R$ 3,80 e R$ 15,20, respectivamente.

No total são seis praças de cobrança da rodovia, ao longo do trecho entre Juatuba, na Região Metropolitana de BH e São Sebastião do Paraíso, na divisa com o Estado de São Paulo. Desde a implantação da PPP, a concessionária é criticada pelos preços. Faltam, na opinião dos usuários, manutenção na rodovia e mais trechos duplicados.

Em 2020, em função dos efeitos da pandemia de COVID-19, os valores chegaram a ficar congelados. Já em 2021, o aumento chegou a ser adiado passando de junho, como prevê o contrato, para agosto.