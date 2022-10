Táxi especial metropolitano fica 60% mais caro a partir de segunda (17/10)

Táxis metropolitanos no aeroporto de Confins: reajuste de 59,68% passa a valer a partir da 0h da próxima segunda-feira (17/10) (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A PRESS) O táxi especial metropolitano de Belo Horizonte terá reajuste de 59,68%, a partir da próxima segunda-feira (17/10), passando seu custo quilométrico I, ou Bandeira 1, de R$ 3,13 para R$ 5; a bandeirada de R$ 5,67 para R$ 9,05; e a cobrança do custo quilométrico II ou Bandeira 2 ficando em R$ 6.





Resolução publicada no Diário Oficial (foto: Diário Oficial/Reprodução) O reajuste foi publicado na Resolução Seinfra, Nº 031, de 10 de outubro de 2022.





De acordo com Gabriel Fajardo, subsecretário de Transportes e Mobilidade do governo de Minas, a resolução foi publicada porque os valores não eram reajustados desde 2016, sendo o aumento proporcional à inflação no período.





Fajardo afirmou esses reajustes são feitos anualmente, mas o governo do Estado optou em não aumentar as tarifas em 2020 e 2021 para reduzir os impactos da pandemia de COVID-19.





Já nos anos anteriores, o subsecretário afirmou não saber o motivo da não realização dos reajustes, por se tratar de outra gestão.

Adesão opcional e competitividade

Mesmo com a publicação da resolução, Gabriel Fajardo afirmou que a adesão aos novos valores é opcional, ou seja, os taxistas poderão definir por conta própria se e o quanto irão aumentar, sendo o reajuste de 59,68% o teto da possibilidade de acréscimo. “O máximo (reajuste) é o que a gente deu, de 59%, mas, como existe hoje uma competição com os aplicativos, membros da categoria nos sinalizaram que dificilmente vão aplicar por causa da perda de passageiros.”

Custo da “Bandeira 2”

O custo quilométrico II, chamado de “Bandeira 2” só poderá ser aplicado em corridas aferidas pelo taxímetro, entre 22h e 6h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados, domingos e feriados a partir das 14h.





Também ficou definido que não poderá ser cobrada taxa de retorno de volumes transportados e de transporte por carrinho de supermercado.

Táxis especiais metropolitanos

O site da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade define o servilo de Táxis especiais metropolitanos da seguinte forma:

"O serviço público de transporte individual de passageiros por táxi especial metropolitano em região metropolitana, gerenciados pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra), tem a função principal de atender aos usuários da capital e da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).

Os pontos de embarque e desembarque são em hotéis e nos aeroportos Internacional Tancredo Neves e da Pampulha, mas os usuários podem, também, sinalizar em qualquer local dos 34 municípios da RMBH ou utilizar os telefones das Cooperativas:

- Cooperativa Coopertramo: (31) 3408-5600 e whatsapp (31) 99864-9625

- Cooperativa Cootramo: (31) 3689-4056."

A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com o Sindicato dos Taxistas de Minas Gerais (Sincavir), mas o diretor-presidente da entidade, João Paulo de Castro Dias, afirmou que ainda não tinha tomado conhecimento dos reajustes e prometeu posicionamento após análise do caso.