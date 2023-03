Homem suspeito de estuprar as filhas é preso em BH

A equipe da Depca realizou levantamentos e efetuou a prisão do suspeito na última sexta (24/3) (foto: Divulgação/PCMG) Um homem de 46 anos, suspeito de estupro de vulnerável contra suas duas filhas, foi preso pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), na última sexta-feira (24/3), no bairro Jardim dos Comerciários, em Belo Horizonte.









Com a conclusão do inquérito, o Poder Judiciário deu início à ação penal que culminou na condenação criminal e a expedição do mandado de prisão preventiva, nesta sexta-feira, a equipe da Depca realizou levantamentos e efetuou a prisão do suspeito.



