Mulher viraliza ao contar como é a vida com dois maridos

A história do trisal Larissa, Ítalo e João dividiu a internet entre aqueles que preferem relacionamentos monogâmicos e os que adoraram o novo tipo de relação (foto: Reprodução / TV Verdes Mares)

Já diria o ditado: um é pouco, dois é bom, mas três é demais. Para a influenciadora digital Larissa, conhecida como Lary Ingrid, um relacionamento perfeito é aquele que envolve três pessoas. Isso porque ela compartilhou a sua história de amor com dois companheiros à TV Verdes Mares, afiliada da Rede Globo no Ceará. A entrevista foi ao ar nesse domingo (2/4) e rendeu diversos comentários na internet.

A jovem tem 27 anos e tem uma relação de quase oito anos com Ítalo Silva, de 25 anos. A proposta de um relacionamento aberto partiu dele. "Este bonito [Ítalo] quis abrir o relacionamento porque estava de olho nas meninas e eu achei que era para a gente se divertir. Tipo, vamos para uma festa, se interessamos por alguém e vamos ficar com alguém lá. Mas não, descobri que é porque ele já estava de olho nas meninas da academia”, brincou Larissa.

Nesse novo momento do relacionamento, ela ficou mais próxima de João Victor, de 18 anos. Os dois já se conheciam desde a infância, mas acabaram se afastando antes da reaproximação. “Quando ele voltou, esse bonito inventou de vim me beijar, aí eu fui e beijei e nós estamos tudo aqui hoje. Foi maior que nós", falou Larissa.

No começo, João ficou um pouco incomodado em saber que Larissa tinha um marido e chegou a pedir para que ela deixasse Ítalo e fosse viver com ele. Mas, em pouco tempo, ele entendeu que os dois gostavam dela. "A gente entrou em um acordo, vamos ficar os dois. Foi amor mesmo, sempre gostei dela desde novo. [...] Já tive esse pensamento [dela ficar só com ele], só que ela deixou bem claro que isso não iria acontecer e como eu queria ficar com ela de todo jeito, eu aceitei", disse João Victor.

Então, há cerca de um ano, eles assumiram um relacionamento a três. No começo, tiveram que enfrentar diversos questionamentos da família e estranhamentos dentro de casa. Mas, segundo o trisal, hoje está tudo certo. Eles moram com quatro crianças, sendo as duas mais novas de cada um dos homens com a mulher.

‘Não tenho mais depressão’

Em tom de brincadeira, Larissa contou que a relação a três trouxe diversos benefícios, como ter duas pessoas para arrumar a casa e lavar as louças para ela. A jovem também ressaltou que teve uma melhora na saúde mental. “A depressão é muito o vazio na mente. Tenta ocupar a mente, arruma outro marido. Eu não tenho mais tempo para ter depressão. Como que tem depressão? São dois maridos”, contou.

Mesmo vivendo em harmonia, os três revelam que o ciúme ainda existe. Larissa ressaltou, ainda, que já foi traída pelos dois companheiros e que não aceitaria uma segunda mulher envolvida na relação. “Corre o risco de vir outra pessoa para cá”, disse.

Mas a jovem que tem mais de 600 mil seguidores contou que não nega a possibilidade de encontrar um terceiro namorado.