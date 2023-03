Jovem ganha pote de feijão, estranha cor 'radioativa' e viraliza

O susto que Carol levou era para ser apenas uma história engraçada, mas, com a repercussão do tweet, várias pessoas vieram criticá-la e até a chamaram de burra (foto: Reprodução / Twitter)

Não tem nada como aquele feijão que só nossa mãe sabe fazer. Mas para a ilustradora Carol Borges o pote de feijão cozido que ganhou da mãe estava único demais: ele tinha uma cor amarelada e um caldo verde fluorescente. Sem saber o que era aquilo, a jovem compartilhou a situação com seus seguidores nessa quinta-feira (30/3), que descobriram rapidamente do que se tratava.

“Vivendo em situação de césio 137 pois minha mãe fez um feijão e me deu um pouco. Hoje eu fui abrir o feijão e ele soltou um líquido VERDE FLUORESCENTE e eu não faço ideia do que seja isto”, publicou. A mãe de Carol preparou o grão na quarta-feira e levou para a filha no mesmo dia.

“Amiga, você não congelou o feijão? Se ficou na geladeira e não no congelador, está podre. Come não, pelo amor de Cristo”, comentou uma seguidora no primeiro momento, mas a quadrinista revelou que o alimento estava congelado e em situação normal.

Outros usuários da rede social não perderam a chance de fazer piada. “E foi assim que começou ‘The last of us’ Brasil”, disse um perfil, em referência ao game e a série que trata do fim do mundo causado por um fungo mortal. Mas o melhor comentário, eleito pelos seguidores, foi do ilustrador Remédios, que é namorado da Carol: “É tempero, foi temperado com uma caneta marca texto”, brincou.





Em seguida, a ilustradora contou que ficou assustada porque, normalmente, a mãe tempera o feijão apenas com alho, óleo e sal. “Provavelmente ela deve ter temperado dessa vez”, supôs. Foi aí que seus seguidores chutaram: a coloração veio do açafrão! Depois, a mãe confirmou que realmente usou o tempero. “Nunca usa, mas usou desta vez”, contou Carol, que se tranquilizou.





Mas o susto de Carol foi visto com desconfiança por alguns usuários das redes sociais. “Silêncio, o jovem está descobrindo o açafrão (mas quem tempera feijão com açafrão?)”, ironizou um perfil. “Essa daí morreria quando comemos um frango com pequi e açafrão”, criticou outro.





“Açafrão causando pânicos na cozinha, como sempre”, avaliou outra, já que existem várias histórias de mãos e recipientes manchados de amarelo e alimentos com cor diferenciada. Mas não parou por aí e as pessoas começaram a atacar a ilustradora.

“A mina não conhece um açafrão, mano. Líquido verde?! Sabe quando a comida vai à geladeira, às vezes o grosso do feijão desce e fica óleo na parte de cima porque foi colocado muito, daí quando aquece e mexe fica normal. Nunca fez um ovo e vive de Ifood essa”, publicou uma mulher.

Acontece que Carol não gostou nada da repercussão negativa e o grande números de críticas e até ofensas por não saber de cara que se tratava de um tempero. Então, ela decidiu apagar o tweet.

Eu não tenho o direito de nunca ter usado açafrão mesmo cozinhando e sabendo cozinhar kkkkk



O povo dessa rede é dodói demais https://t.co/VvKkap39JU %u2014 Carol Borges (@carolborgesart) March 31, 2023