Jovem viraliza ao mostrar 'rotina tóxica' nas redes sociais

A jovem consome poucas frutas e chega a dizer que prefere ingeri-las por meio do cigarro eletrônico, com essência de frutas. Ela também diz comer cereal com leite condensado, por ser "saudável" (foto: Reprodução / TikTok)

Cigarro com Coca-Cola ou café preto no café da manhã, almoço de Pringles e muito, mas muito mesmo, miojo. Essa é a alimentação que uma jovem compartilha nas redes sociais. Com o usuário de “Dor da vergonha” no TikTok, Julia - que não divulga o sobrenome - mostra como é sua rotina ao morar sozinha aos 21 anos.

A “rotina tóxica” da garota viralizou e virou meme. Em um dos vídeos, ela mostra que começa o dia fumando um cigarro e, em seguida, tomando um xarope “porque estou com uma tosse estranha há alguns dias”. Depois, ela vai para o mercado, onde ela enche as cestas com miojo, quatro garrafas de vinho e uma caixinha de cerveja. “Peguei também um Gatorade porque meu estômago está meio ruim”, diz ela.



De almoço, Julia come uma batata Pringles e toma uma cerveja. De jantar, ela toma uma “frutinha gelada”, conta, se referindo a um cigarro eletrônico. Para equilibrar, ela toma vitaminas e faz skincare. Em outro vídeo, ela compra uma garrafa de 1 litro do que diz ser a “água da semana”.



Nos vídeos de rotina, ela mostra que acorda tarde, por volta das 16h, e não pratica exercícios físicos. Ela não conta em que cidade ela mora.

“Aproveita mesmo porque com essa rotina os 21 anos não vão muito longe”, comentou um perfil. Para outros, a vida de Julia é uma forma de se sentir melhor. “Eu adoro sua rotina, me sinto tão saudável”, compartilhou outra.



“Me recuso a morrer antes dela”, brincou um perfil. “Eu realmente fico preocupada com ela”, diz um comentário. Em vários vídeos, as pessoas questionam se a rotina é real ou algo inventado para viralizar nas redes sociais. Sendo mentira ou não, depois de tantas críticas, Julia resolveu mudar de vida, comendo “melhor”, com Sucrilhos, e fazendo exercícios, caminhando no shopping.