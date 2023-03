Após 'cancelamento', Outback extingue prática de atender cliente de joelhos

Advogada relatou em vídeo o seu choque com o atendimento realizada em São Luís, no Maranhão (foto: Reprodução Redes Sociais)

Após as repercussões negativas nas redes sociais, a rede de restaurantes Outback extinguiu a norma que orientava os funcionários a atenderem os clientes agachados. Caso viralizou na internet.

Em vídeo em rede social, a advogada Ana Beatriz comentou seu desconforto e choque após f uncionários a atenderem de joelhos em uma unidade recém inaugurada da rede em São Luís, no Maranhão."Achei estranho porque ela fez isso duas vezes. Perguntei e ela me disse que era a orientação do restaurante", afirmou no vídeo. Após a publicação da advogada ter viralizado, a internet ficou indignada com o caso.

Em nota divulgada pelo g1, o Outback Brasil informou que a prática era opcional e que jamais obrigou nenhum funcionário a se ajoelhar durante os atendimentos. Ainda segundo a rede de restaurantes, a intenção do que era sugerido pretendia que o atendimento fosse feito na altura do olhar do cliente, mas a prática foi extinta.

A reportagem também entrou em contato com o Outback e está aguardando atualizações do caso, além do posicionamento da empresa.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais