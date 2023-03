Outback é 'cancelado' na internet após relato de submissão com funcionários

Nas redes sociais, perfis decidiram fazer um boicote contra a rede de restaurantes e pediram para o Ministério do Trabalho fiscalizar a empresa (foto: Reprodução Redes Sociais )





“Cheguei ao Outback, que inaugurou agora na minha cidade, São Luís do Maranhão, e uma mulher veio me atender e do nada ela abaixou, não percebi de primeiro momento. Depois veio outro me atender e ajoelhou de novo. Nessa hora não me aguentei e perguntei: 'Moça, por que você está de joelho?'. E ela respondeu que é 'tradição do restaurante', relata Ana Beatriz no vídeo.





Internet reage

Nas redes sociais, perfis decidiram fazer um boicote contra a rede de restaurantes e pediram para o Ministério do Trabalho fiscalizar a empresa. O vídeo da advogada foi reproduzido no Twitter e conta com mais de 3,9 milhões de visualizações.

era o que faltava, os funcionários obrigados a ficar de joelho para os clientes!????

ministério do trabalho precisa bater lá hoje mesmo!!!! pic.twitter.com/xTUDYqvWXq %u2014 Déia Freitas (@NaoInviabilize) March 19, 2023

e não perde tempo defendendo ~tratamento no mesmo nível dos olhos~ %uD83D%uDE44

vc tem ideia do q atender ajoelhado/agachado faz com a coluna e os joelhos do trabalhador que já trabalha em pé e andando o dia todo??

se vc não é capaz de olhar pra cima pra fazer seu pedido, coma na sua casa! %u2014 Déia Freitas (@NaoInviabilize) March 19, 2023 Isso só acontece no Outback do Maranhão ou está acontecendo em todo o Brasil.? É preciso denunciar ao Ministério Público do Trabalho! %uD83D%uDC47



pic.twitter.com/3J8cd4tErF %u2014 Gabriel Gatti #Lula13%uD83D%uDEA9%uD83C%uDDEE%uD83C%uDDF9 %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@Gattiaosta1) March 20, 2023 nunca mais eu vou no outback pic.twitter.com/TNdJjigiVc %u2014 Clara #CBLOLDiff (@annateixr) March 19, 2023

Usuários no Twitter expressaram incômodo pela situação não ter sido exposta antes. “Onde já se viu, obrigar as vendedoras a ficar de joelhos para atender os clientes? Quanta gente viu isso! E só saiu à luz agora que essa advogada Ana Beatriz Isaías falou? Tô passada.





“Nunca fui ao Outback, então não tenho como confirmar, mas como só ela se incomoda com isso? Como isso não está sendo denunciado por vários perfis?”.







Sobre essa história do outback e os atendentes se ajoelharem, tem essa thread de 2019.

Lembro que, da última vez que fui em Curitiba, o garçom se sentou na nossa frente pra explicar o cardápio.

Mas essa história de se ajoelhar é muito humilhante. https://t.co/py7YPWUE43 %u2014 Henry Bugalho (@henrybugalho) March 19, 2023 Quando eu trabalhei lá de 2015-2017 a gente era obrigado a abaixar sim. Arrebentava o joelho%u2026 %u2014 carolinda (@qcetafalano) March 19, 2023

Antigos funcionários compartilharam experiências na empresa: “Trabalhei dois anos no Outback, e a proprietária fazia um inferno na nossa vida, até jogar coisa nos funcionários ela jogava. Então ajoelhar é o de menos, e a franquia sabia que não fazia nada, não só eu como um monte de funcionários passamos por um terror psicológico horrível”.

Outback argumenta

Com a repercussão negativa do caso pela internet, o Outback se pronunciou, em defesa de seus ideais, afirmando que “nunca houve procedimento”. Contudo, o procedimento de manter o contato visual com o cliente, seja se abaixando ou sentando à mesa era opcional, mas, mesmo assim, foi revogado.





“Orientamos os restaurantes para que essa prática que é opcional seja extinta e reforçamos também que os restaurantes estão em conformidade com as normas de segurança do trabalho e ocupacional, em um ambiente seguro e sem risco às nossas pessoas. Obrigado por nos permitir esclarecer os pontos!”, comentou a rede de restaurantes.





A rede de restaurantes Outback está sendo acusada de tratar mal os funcionários por seguir uma regra na qual os atendentes teriam que acolher os clientes de joelhos. Um vídeo compartilhando a situação foi replicado pela podcaster do Não inviabilize Déia Freitas e viralizou no twitter, nesse fim de semana.Com a repercussão negativa do caso, a franquia norte-americana se defendeu afirmando que “nunca” houve esse procedimento.