MG: encontrados 90 trabalhadores em trabalho análogo à escravidão

Entre os trabalhadores, havia três adolescentes (foto: Reprodução/Marcelo Casal Jr/Agencia Brasil) Noventa pessoas foram encontradas em condições de trabalho análogas à escravidão nos municípios de Iraí de Minas e Campos Altos nesta sexta-feira (26/8). Três deles eram adolescentes. Os trabalhadores estavam em três fazendas e foram encontrados durante fiscalização da Gerência Regional do Ministério do Trabalho e Emprego de Patos de Minas com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF).



A maior parte dos trabalhadores explorados estava em Iraí, cerca de 50 deles. Eles são do Estado do Maranhão e, de acordo com o MPT, não tinham equipamentos de proteção nem água potável disponíveis, além de terem que dormir no chão dos alojamentos.



Os demais homens foram encontrados nas duas propriedades de Campos Altos, sendo oriundos de Alagoas. Eles não tinham acesso a banheiro na lavoura nem tinham disponíveis locais para refeições. Também não era oferecido água durante a jornada de trabalho.



Nesses casos são garantidos direitos trabalhistas e multas são cobradas dos contratantes.