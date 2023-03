Vídeo: elevador cai com 11 pessoas em Maceió

Um elevador com 11 pessoas despencou na tarde desse domingo (19/3), em um prédio residencial no Bairro Mangabeiras, em Maceió, capital de Alagoas.

Com o impacto, ao menos três pessoas ficaram feridas, mas sem gravidade. Moradores tiveram que arrombar a porta do elevador para conseguir realizar o resgate das vítimas.

Pessoas se espremendo para entrar no elevador em prédio residencial de Maceió (foto: Redes Sociais/Divulgação)

A suspeita é de que a queda foi provocada por excesso de peso, pois o local só tinha capacidade para transportar oito pessoas de cada vez.

O Corpo de Bombeiros foi ao local, mas, quando chegou, as vítimas já tinham sido levadas para hospitais próximos em carros particulares. A causa do incidente será investigada pela fabricante do elevador.