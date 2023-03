Coldplay: jovem que iria fazer pedido de casamento erra data do show

foi perfeitooo, obrigada a quem torceu e aos haters eu desejo q vocês tenham um amor tão lindo como o nosso pic.twitter.com/oMaAdBZ7Sm %u2014 Ana Julia Bittencourt (@anajuliabit) March 19, 2023

A jovem Ana Julia Bittencourt, de 22 anos, tinha planejado pedir sua noiva, Talita Baldino, também com 22 anos, no show do Coldplay em São Paulo. As duas saíram de Santa Catarina para ver a apresentação e a ideia era que o pedido fosse realizado na hora que tocassem a música "Yellow", a favorita do casal.