DJ dispara canhão de confete no próprio rosto durante show; veja

Uma DJ sofreu um acidente durante show em Santa Catarina, após disparar um canhão de confetes no próprio rosto por engano. DJ Flavinha, como é conhecida, sofreu queimaduras e ficou com o rosto ferido e sangrando.





O momento do acidente foi filmado e o vídeo viralizou nas redes sociais. Nas imagens, a mulher aparece em cima do palco segurando o canhão, depois dispara no rosto e volta correndo para o fundo do palco. O equipamento estava no lado contrário, o que ocasionou o acidente.





Mesmo após o ferimento, Flavinha continou fazendo o show. "Eu continuei tocando, mesmo com o sangue escorrendo e com muita dor, joguei o cabelo pra frente e continuei. Pessoal da minha equipe quis me retirar e eu não quis sair", disse a DJ em vídeo publicado nas redes sociais.





"Teve um horário que eu não aguentei mais de dor e saí de cima do palco e fui pra emergência do evento, depois fui pro hospital", continuou. O acidente aconteceu na última sexta (20/1).









A organização do evento informou que "o mau funcionamento dos efeitos especiais fez com que estourasse próximo ao rosto da artista, provocando cortes e queimaduras de primeiro grau".





Na noite de sexta feira dia 20 de janeiro, no início da apresentação da DJ Flavinha ocorreu um incidente que veio a machucar a artista, como os vídeos que estão circulando pela internet mostram. O mau funcionamento dos efeitos especiais fez com que estourasse próximo ao rosto da artista. Provocando cortes e queimaduras de primeiro grau.





A artista com muita garra e comprometimento, finalizou sua apresentação e só após foi buscar ajuda médica. Nós da funk, prestamos os auxílios médicos disponíveis e estamos acompanhando a sua recuperação de perto.





Mensagem para a Flavinha, parabéns pela entrega, pelo comprometimento e por toda a garra que demonstrou ter, qualidades dessas fazem nós da funk, ter certeza que você merece os maiores e melhores palcos dessa vida.