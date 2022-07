Justiça suspende show de Wesley Safadão que custaria R$ 700 mil a município

O MPAP defendeu que o cantor não possui relação com a região que justifiquem a participação dele numa festa regional e que os recursos poderiam ser melhor aplicados em áreas sociais e educacionais do município (foto: Som Livre/Divulgação)

A Justiça do Amazonas suspendeu a contratação pela Prefeitura de Tabatinga do show do cantor Wesley Safadão no município devido ao valor do cachê de R$ 700 mil, de acordo com decisão liminar dessa quarta-feira (06/07). A apresentação estava prevista para ocorrer no VIII Festisol 2022, evento regional que vai do dia 25 a 28 de agosto.

A liminar assinada pelo juiz da 1ª Vara da Comarca de Tabatinga, Edson Rosas Neto, diz que a suspensão do show dos cantores Bruno e Marrone em evento no município de Urucurituba, também no Amazonas, contratado por R$ 500 mil, serve de referência para a decisão que considerou os valores fora do razoável.

"Na tentativa de manter a coerência e a estabilidade das decisões judiciais, curvo-me ao reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça proferido em casos análogos ao do presente, no qual foram acolhidos os argumentos do Ministério Público, ensejando a suspensão da realização de “shows” com valores vultosos e custeados pelo Poder Público”, diz a decisão.





Leia também: CPI do Sertanejo: uso de dinheiro público é criticado nas redes

A pena, em caso de descumprimento, é de R$ 500 mil. Autor do pedido, o Ministério Público do Amazonas defendeu que o cantor não possui relação com a região que justifiquem a participação dele em uma festa regional e que os recursos poderiam ser melhor aplicados em áreas sociais e educacionais do município.

O cantor ainda não se pronunciou sobre o assunto.