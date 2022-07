Treta: Dynho Alves e Christian Figueiredo trocam farpas em podcast

Podcast se encerra após Dynho dizer para Christian que iria gravar conteúdo adulto com Zoo, esposa do youtuber (foto: Reprodução) Uma treta entre Dynho Alves e Christian Figueiredo está movimentando as redes sociais. O cantor foi um dos convidados do podcast “Eu fico Loko” e o clima no programa ficou tenso quando, após se despedir, Dynho disse que iria gravar para a plataforma OnlyFans, de conteúdo adulto, com a esposa do youtuber.









Questionado por Lucas Selfie, um dos apresentadores, se ele se arrepende de ter participado do reality, o cantor disse que "voltava e faria tudo de novo, a mesma coisa. [...] Eu fui eu, me entreguei na parada".





Selfie então perguntou: "As mesmas m*rdas? Tudo igual?"





"As mesmas m*rdas, mano, falando besteira o dia inteiro, eu sou assim. Eu vou fazer o quê?", respondeu Dynho.





Perguntado por Christian sobre qual a “maior m*rda” que teria feito lá dentro, ele responde:

"A traição que falaram que eu fiz lá dentro. Não beijei ninguém, não fiz nada com ninguém, simplesmente montaram uma novela das nove e ficaram jogando ali pro público".





A partir disso, os apresentadores passaram a ironizar a situação, o que deixou Dynho visivelmente incomodado.





Provocações

Eles voltaram a falar do assunto, e Figueiredo disse que o cantor afirmou que “repetiria as m*rdas” que teria feito no reality, mas Dynho negou. "Eu falei que faria a mesma coisa, tudo de novo. Eu falei 'm*rda'? Tá louco? Não falei 'm*rda', não. Tá maluco", respondeu o funkeiro, já irritado.





"Você tá falando que a traição foi uma m*rda? Que eu traí e fiz uma m*rda lá, é isso que você tá querendo dizer?", questionou o dançarino. "Esperar 'bagulho' dele [Lucas], eu já espero, mas e você? Você me chama no 'bagulho' pra ficar falando desses 'bagulhos' aí?", completou o cantor.

Suposta traição com Sthe Matos e divórcio com funkeira Mirella são pauta do programa (foto: Redes sociais)





Climão

Selfie e Figueiredo comentam sobre reaproximação de Dynho com Mirella, que estaria sendo “cancelada” pelos fãs nas redes sociais por isso.





"Caraca, cês tão pegando pesado, na moral. 'Cancelada de novo?'. Então toda vez que ela tiver comigo ela vai ser cancelada?", questiona Alves.





20, que também criou uma conta no OnlyFans por assinatura.





Dynho contou que tinha convidado a ex-esposa para fotos sensuais, e então os entrevistadores resolvem ligar para Sthefane Matos para saber se ela também aceitaria a proposta. Ela não atendeu.





"Não liga, não! Do nada, ligar pra ela lá? Ela tá na vida dela, eu tô na minha. [...] Chatão esses 'bagulhos' aí, de verdade", disse Alves, já bastante irritado.





Sob ameaças frequentes de que o convidado iria deixar o programa, Christian Figueiredo decide encerrar a gravação.





"Esse foi Dynho Alves aqui com vocês hoje. Agora esperamos sair essa gravação com a Lumena", disse o youtuber.





Dynho se levanta, e, já nos bastidores, grita: "Vou gravar com a sua mulher, vacilão do caralh*", o que deixou os apresentadores boquiabertos.





“Tá louco, meu?”, questiona Figueiredo, antes de encerrar de vez a gravação do programa.





Repercussão nas redes





Os nomes de Christian Figueiredo, Dynho Alves e Lucas Selfie figuraram nos trending topics com o acalorado debate nas redes sociais. A atitude dos influenciadores dividiu opiniões entre os internautas.

Eu passando pano pro Christian Figueiredo se ele der uma surra no embuste do Dynho alves pic.twitter.com/GLCs2kPbEe %u2014 Christopher%u2600%uFE0F%uD83E%uDDDA%uD83C%uDFFB%u200D%u2640%uFE0F%uD83C%uDF0B (@christo79842375) July 5, 2022

Mano o Dynho não respeita nem a mulher do Christian Figueiredo. Foi grosso a entrevista toda e ainda disse que faria conteúdos adulto com a Zoo (esposa do Christian).



Eu tô apavorada no tanto que ele é um babaca do caralho! %u2014 taty (@tatyfalou) July 5, 2022

O pessoal querendo lacrar em cima do Dynho Alves, mas estão tão cheios de hipocrisia que não perceberam o Christian Figueiredo sendo extremamente invasivo, deixando o Dynho desconfortável. Detalhe, o Dynho deixou claro que estava desconfortável, desde o inicio da entrevista! %u2014 britney humilde (@levementetoxica) July 6, 2022